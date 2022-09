Risate | pizze e spumante Bebe e Castrogiovanni show | ' Un consiglio ai ragazzini | venite a fare sport'

Orizzonte Scuola

E giù a. Poi si torna seri: "Da bambino ho sempre avuto il sogno di cambiare il mondo - dice ... Suona il campanello ed entrano leportate da Ange Capuozzo e Michele Lamaro. Bebe: "Martin, ...Selfie e. Dietro al frutto lavorato, che diventa poi prodotto peculiare di un intero ...Mammarè pizza e chiuriti a Bisignano ed a La Locanda a Cosenza si sono potute ordinare e gustate le... “Non è la pizza con gli alunni che toglie autorevolezza ai docenti”, “a 76 anni la mangio ancora con gli ex studenti”. Le reazioni alle dichiarazioni di Galimberti Il gran finale del Festival targato Gazzetta con la fuoriclasse paralimpica e il rugbista. E sul palco si brinda e si festeggia ...Il teatro Manzoni di Milano festeggia 150 anni di vita. Un compleanno speciale per uno dei luoghi simbolo del capoluogo lombardo, la cui vocazione non è mai cambiata nel corso del tempo. Da sempre, in ...