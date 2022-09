Quanto si fa sentire l’assenza di Osimhen? I dati dimostrano la sua importanza per il Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 25 settembre 2022) L’inizio di stagione delè stato folgorante, contrassegnato da successi e gol. Tutto ciò nonostante le difficoltà create dall’infortunio di Victor, fermatosi nel corso del match contro il Liverpool a causa di una lesione di secondo grado al bicipite femorale destro: il classico “infortunio da velocista”. La sua assenza, però, non ha avuto effetto sui risultati della squadra azzurra, risultata vittoriosa in tutte le gare successive. Gli attaccanti che lo hanno sostituito, Raspadori e Simeone, sono riusciti a non farlo rimpiangere, riuscendo ad andare in gol entrambi in due diverse occasioni (una in Champions ed una in campionato). In tanti allora adesso si chiedonol’apporto del nigeriano serva davvero, viste le diverse alternative offerte dalla staffetta fra l’argentino e l’italiano. Ma alcuni ...