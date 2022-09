Presenza col Torino in dubbio per un azzurro? Rientrerà all’ultimo dalla nazionale (Di domenica 25 settembre 2022) Il Napoli si gode con piacere questa pausa per le nazionali. Gli azzurri non potevano arrivare meglio di così alla sosta: primi in campionato a pari punti con l’Atalanta, primi nel gruppo di Champions League davanti a corazzate come Liverpool e Ajax e prestazioni sempre esaltanti. In più, la sosta sta confermando che i calciatori azzurri si trovano davvero in un momento di forma pazzesco, come testimoniano le loro prestazioni positive anche con le loro rappresentative. Foto: Getty Images- Hirving Lozano La sosta può essere utile anche per ritrovare dei calciatori che sono un po’ mancati in questa prima parte di stagione, come Hirving Lozano. Il messicano è andato in gol nella notte con la propria nazionale ed è un grande atteso al ritorno in campo del Napoli, vista l’assenza di Politano che lo lancerà come titolare per buona parte del prossimo mese. Il ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 25 settembre 2022) Il Napoli si gode con piacere questa pausa per le nazionali. Gli azzurri non potevano arrivare meglio di così alla sosta: primi in campionato a pari punti con l’Atalanta, primi nel gruppo di Champions League davanti a corazzate come Liverpool e Ajax e prestazioni sempre esaltanti. In più, la sosta sta confermando che i calciatori azzurri si trovano davvero in un momento di forma pazzesco, come testimoniano le loro prestazioni positive anche con le loro rappresentative. Foto: Getty Images- Hirving Lozano La sosta può essere utile anche per ritrovare dei calciatori che sono un po’ mancati in questa prima parte di stagione, come Hirving Lozano. Il messicano è andato in gol nella notte con la propriaed è un grande atteso al ritorno in campo del Napoli, vista l’assenza di Politano che lo lancerà come titolare per buona parte del prossimo mese. Il ...

