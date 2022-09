Perché Alessandra Celentano ha sospeso la maglia a Ramon? Cosa è successo ad Amici (Di domenica 25 settembre 2022) La scuola di Amici ha riaperto i battenti da poco. Ma già sono iniziate le prime discussioni tra professori e allievi. Le prime sfide, le esibizioni, le classifiche…e le prime maglie sospese. Inaspettatamente, infatti, la maestra Alessandra Celentano, una delle più temute, ha deciso di sospendere la maglia al suo allievo Ramon. Il motivo? Perché Ramon non ha la maglia ad Amici? Stando alle anticipazioni, pare che la maestra Celentano abbia sospeso la maglia a Ramon, suo ‘pupillo’ Perché il ragazzo, in casetta, avrebbe avuto degli atteggiamenti poco consoni. La coach, infatti, ha specificato che il ballerino spesso si tocca le parti intime, dorme in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 25 settembre 2022) La scuola diha riaperto i battenti da poco. Ma già sono iniziate le prime discussioni tra professori e allievi. Le prime sfide, le esibizioni, le classifiche…e le prime maglie sospese. Inaspettatamente, infatti, la maestra, una delle più temute, ha deciso di sospendere laal suo allievo. Il motivo?non ha laad? Stando alle anticipazioni, pare che la maestraabbiala, suo ‘pupillo’il ragazzo, in casetta, avrebbe avuto degli atteggiamenti poco consoni. La coach, infatti, ha specificato che il ballerino spesso si tocca le parti intime, dorme in ...

