NATIONS LEAGUE IMMOBILE NON PARTE PER L'UNGHERIA (Di domenica 25 settembre 2022) Il ritorno di Ciro IMMOBILE in Nazionale è rimandato a data da destinarsi. L'ultima partita del centravanti in azzurro resterà al momento quella della nefasta notte di Palermo, quando l'Italia fu sconfitta dalla Macedonia del Nord nel playoff mondiale subendo così la seconda esclusione consecutiva dal torneo iridato. L'edema al bicipite femorale non si è riassorbito del tutto, così l'attaccante, malgrado la voglia di far PARTE del gruppo, è tornato a casa. Niente Ungheria, dunque: IMMOBILE non sarà a Budapest per l'ultima giornata di NATIONS LEAGUE e non potrà aiutare il gruppo a qualificarsi per la Final Four. NATIONS LEAGUE UNGHERIA-ITALIA SENZA IMMOBILE, IL COMUNICATO La Figc ha diramato un comunicato in mattinata per spiegare le condizioni ...

