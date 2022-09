Milano Fashion Week: ciao Kim! (Di domenica 25 settembre 2022) La superinfluencer Kardashian - star dello show di Dolce & Gabbana - è l'ospite più attesa delle sfilate di Milano e ci regala una piccola lezione di divismo. Ma oggi a far parlare sono anche i debutti dei nuovi direttori creativi di Bally e Ferragamo, la bellezza che ha raccolto unanimi consensi delle sfilate di Jil Sander e Bottega Veneta, e il mega spettacolo in piazza Duomo di Moncler. Non ci siamo fatti mancare niente, insomma… Leggi su vanityfair (Di domenica 25 settembre 2022) La superinfluencer Kardashian - star dello show di Dolce & Gabbana - è l'ospite più attesa delle sfilate die ci regala una piccola lezione di divismo. Ma oggi a far parlare sono anche i debutti dei nuovi direttori creativi di Bally e Ferragamo, la bellezza che ha raccolto unanimi consensi delle sfilate di Jil Sander e Bottega Veneta, e il mega spettacolo in piazza Duomo di Moncler. Non ci siamo fatti mancare niente, insomma…

vogue_italia : La sfilata Blumarine ci ricorda i look anni 2000 di Christina Aguilera ?? - Agenzia_Ansa : Da Gucci una sfilata di soli gemelli. Show alla Milano Fashion Week. Escono in passerella tenendosi per mano le 68… - IOdonna : Platform altissimi, tacchi vertiginosi, stivali al ginocchio. Creatività e sensualità per le calzature di tendenza… - kiaruzzzz : @irenerussooo @_bohcheneso_ DOMENICA SONO A MILANO ALLA FASHION WEEK - tozakikookie : RT @TwiceItalia: Chaeyoung insieme a Naomi Campbell alla Fashion Week di Milano per la sfilata di Ferragamo ???? ??: -