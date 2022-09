Meloni sui media internazionali: sarà la premier più a destra dai tempi di Mussolini (Di domenica 25 settembre 2022) Bbc: «L’estrema destra verso la vittoria delle elezioni. Un’Italia guidata dalla destra allarmerà parte dell’Europa». El Pais si sofferma sul dato dell’astensione e parla di «terremoto politico» Leggi su lastampa (Di domenica 25 settembre 2022) Bbc: «L’estremaverso la vittoria delle elezioni. Un’Italia guidata dallaallarmerà parte dell’Europa». El Pais si sofferma sul dato dell’astensione e parla di «terremoto politico»

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | La vittoria del centrodestra è la breaking news sui siti internazionali. 'L'estrema destra vince le… - elio_vito : Il problema non sono solo le cose assurde sui feti e su l'aborto che scrive Mario Giordano ma che lui è diventato l… - repubblica : Meloni, la sua vittoria è breaking news sui siti internazionali [di Redazione politica] - serenel14278447 : Il New York Times commenta:'L'Ue si sposta ancora a destra' - mileautumn : RT @acourtofgrisha: La prima persona che mi dice che la vittoria della Meloni è una vittoria per il femminismo riceverà una sprangata sui d… -