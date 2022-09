Mario Rui protagonista con Napoli e Portogallo | “Ho ancora un sogno”

(Di domenica 25 settembre 2022)Rui continua a vivere un momento d’oro dal punto di vista personale e collettivo. Con ilè al primo posto in Serie A e in Champions League, mentre con ilè al comando del girone di Nations League e ieri è anche tornato ad essere decisivo. Il terzino delè stato chiamato da Fernando Santos dopo circa due anni di assenza ed è stato subito tra i migliori in campo con un assist al bacio per Bruno Fernandes per il gol del momentaneo 0-2.Rui(Getty Images)Rui: “Felice di essere tornato nel” Al termine della gara di ieri,Rui ha parlato a SportTV e Canal 11 della sua prestazione e di quella di squadra: “Siamo riusciti a raggiungere tutti gli obiettivi, avevamo ...

