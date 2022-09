Lozano in gol per l' 1-0 in Messico -Perù (Di domenica 25 settembre 2022) Lozano in gol per la vittoria del Messico, in amichevole, contro il Perù - e per rilanciarsi in campionato per Napoli-Torino di Sabato 1 ottobre. Hirving Lozano si prende così la scena in Messico-Perù, match della notte in cui il Messico prova a prepararsi in vista del Mondiale. L'1-0 è deciso proprio dal Chucky, che al ritorno da Luciano Spalletti dovrà sostituire Politano ritrovando lo spazio perso nelle ultime settimane a causa di problemi fisici. «Sono felice per il gol, voglio arrivare al massimo della forma al prossimo Mondiale» ha detto Lozano a fine partita. Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 25 settembre 2022)in gol per la vittoria del, in amichevole, contro il- e per rilanciarsi in campionato per Napoli-Torino di Sabato 1 ottobre. Hirvingsi prende così la scena in, match della notte in cui ilprova a prepararsi in vista del Mondiale. L'1-0 è deciso proprio dal Chucky, che al ritorno da Luciano Spalletti dovrà sostituire Politano ritrovando lo spazio perso nelle ultime settimane a causa di problemi fisici. «Sono felice per il gol, voglio arrivare al massimo della forma al prossimo Mondiale» ha dettoa fine partita.

