napolista : Koulibaly: «Venire al Chelsea è stata una scelta di vita, aspiravo a giocare in Premier League» A Le Quotidien: «D… - davide_luise : #Rrhamani sta acquisendo ciò che ha acquisì Koulibaly all'addio di Albiol: la leadership del ruolo. E devo dire che… - Milan_eBasta : Però devo dire che senza Insigne Mertenz Koulibaly credevo che il Napoli si fosse ridimensionato Invece hanno fatt… -

A Le Quotidien: "tutto al Napoli, ma era arrivato il momento di cambiare. Scegliere non è stato difficile, è uno ...ha parlato della scelta di lasciare il Napoli per il Chelsea. Sul ...... ma è riuscito nell'impresa di sostituire degnamente il partente. Almeno per adesso. ... durante il ritiro in Nazionale: ' Il punto su cuimigliorare è checoncentrarmi per tutti i ... Koulibaly: "Devo tutto al Napoli, ma era il momento di cambiare" Il difensore senegalese ex Napoli ha spiegato i motivi per i quali ha scelto di trasferirsi in Inghilterra. Kalidou Koulibaly nella scorsa estate ha scelto di lasciare il Napoli per iniziare una nuova ...Dopo otto anni di Napoli in estate Kalidou Koulibaly ha lasciato l'Italia per l'Inghilterra, firmando con il Chelsea di Todd Boehly. Ai microfoni di Quotidien, il centrale senegalese è tornato a parla ...