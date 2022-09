John Bonham: un selvaggio autodidatta, solista nella coralità degli Zeppelin (Di domenica 25 settembre 2022) Morì Bon Scott ma gli AC/DC continuarono ad esistere, morì Brian Jones e i Rolling Stones ebbero comunque una carriera quarantennale, addirittura le scomparse di Freddie Mercury e Syd Barrett non fecero calare immediatamente il sipario su Queen e Pink Floyd; ma nei Led Zeppelin trapassò il batterista John Bonham e tutto si concluse. Vi siete mai chiesti perché?. Sicuramente le personalità di Robert Plant, Jimmy Page e John Paul Jones contribuirono a questa scelta, ma evidentemente l’importanza di John Bonham – che mori’ il 25 settembre 1980 e di cui oggi ricorre il quarantesimo anniversario – è stata infinitamente più profonda per il gruppo e per l’intera storia della musica moderna. John Henry Bonham detto “Bonzo” (per il dolce cane di un cartone ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 25 settembre 2022) Morì Bon Scott ma gli AC/DC continuarono ad esistere, morì Brian Jones e i Rolling Stones ebbero comunque una carriera quarantennale, addirittura le scomparse di Freddie Mercury e Syd Barrett non fecero calare immediatamente il sipario su Queen e Pink Floyd; ma nei Ledtrapassò il batteristae tutto si concluse. Vi siete mai chiesti perché?. Sicuramente le personalità di Robert Plant, Jimmy Page ePaul Jones contribuirono a questa scelta, ma evidentemente l’importanza di– che mori’ il 25 settembre 1980 e di cui oggi ricorre il quarantesimo anniversario – è stata infinitamente più profonda per il gruppo e per l’intera storia della musica moderna.Henrydetto “Bonzo” (per il dolce cane di un cartone ...

