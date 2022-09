Iran e la morte di Mahsa Amini: il risveglio delle coscienze (Di domenica 25 settembre 2022) In Iran e in tutto il mondo in questi giorni aumentano le proteste e le azioni di solidarietà per la morte della giovane Mahsa Amini. La scorsa settimana a Teheran la ragazza Iraniana di origini curde, Mahsa Amini, passeggiava per strada insieme alla sua famiglia, quando una pattuglia della polizia della morale e del buon costume l’ha fermata. La ragazza è stata arrestata perché non indossava correttamente l’hijab: da sotto il velo spuntavano troppi capelli. Poche ore dopo il suo arresto, Mahsa Amini è entrata in coma ed è morta qualche giorno dopo, il 16 settembre. La polizia della morale e le proteste in Iran La polizia della morale di Teheran ha detto che Mahsa, dopo il suo arresto, è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 25 settembre 2022) Ine in tutto il mondo in questi giorni aumentano le proteste e le azioni di solidarietà per ladella giovane. La scorsa settimana a Teheran la ragazzaiana di origini curde,, passeggiava per strada insieme alla sua famiglia, quando una pattuglia della polizia della morale e del buon costume l’ha fermata. La ragazza è stata arrestata perché non indossava correttamente l’hijab: da sotto il velo spuntavano troppi capelli. Poche ore dopo il suo arresto,è entrata in coma ed è morta qualche giorno dopo, il 16 settembre. La polizia della morale e le proteste inLa polizia della morale di Teheran ha detto che, dopo il suo arresto, è ...

lauraboldrini : Più di 30 morti e molti feriti in Iran. Il regime continua a reprimere nel sangue le proteste per la morte della 2… - amnestyitalia : Dopo la morte in custodia di #MahsaAmini un'ondata di proteste si è riversata nelle strade dell'Iran e del mondo in… - Agenzia_Ansa : La polizia iraniana ha arrestato '739 rivoltosi' nella sola provincia di Guilan durante le proteste per la morte de… - RiccardoNoury : RT @amnestyitalia: #Iran Al 22 settembre erano oltre 30 le vittime tra cui quattro minorenni, ma in questi giorni continua ad aumentare il… - news_mondo_h24 : Iran: rivolte per la morte di Masha Amini, 35 uccisi e 739 arrestati -