sportli26181512 : Inter, a giugno potrebbero lasciare tre top: L'Inter si prepara a vivere una nuova intensa sessione estiva di calci… - BobOfMeddle : @FOOT_FLIX @MarcoYera @_ElPrincipe22 Il punto è che l'Inter non vale 1 mld...o meglio oggi il valore dell'Inter è u… - Fedeshi_ : 'Galliani finanzierà il mercato dell'Inter, la sua squadra del cuore' MT, Giugno 2022. - profeta_78 : @ericdraven667 Suning è arrivata all'inter ossia 2016 ha messo come soldi nell'inter quasi 900 mln di euro, nel ma… - Inter_Report : RT @Swaffle_7: Antonio Conte e Moise Kean riportano a Torino la Champions League vinta a Wembley, 3 Giugno 2024 -

Calciomercato.com

...di vincere la partita di Vienna perché la sconfitta di Osijek fa ancora male (3 - 0 il 3, ... Entrambi si stanno allenando per farsi trovare pronti cone Milan per le sfide contro Roma ed ......del Duomo potrebbe essere molto più lunga rispetto alla scadenza attualmente prevista per... Lukaku e la permanenza all'Il futuro di Romelu Lukaku potrebbe essere ancora all'. Il ... Inter, a giugno potrebbero lasciare tre top | Mercato Dopo il lungo tira e molla con il PSG per Milan Skriniar arriva l’interesse di un’altra big del calcio internazionale: il Real Madrid. Stando, infatti, a quanto riportato dal Mundo Deportivo il difens ...Ci stanno momenti così, soprattutto a inizio stagione, con una rosa piena di nazionali che hanno giocato anche d’estate SUL PERIODO DELL’INTER: “Io sono arrivato subito dopo il Triplete, ho vissuto st ...