Inghilterra | Southgate dopo la sconfitta con l’Italia | “Momento non semplice | serve resilienza”

Leggi su sportface

(Di domenica 25 settembre 2022) Il CT dell’, Gareth, ha commentato ilche sta attraversando la nazionale inglese, prima dell’ultimo match di Nations League contro la Germania. Queste le parole del tecnico inglese: “Non stiamo ottenendo i risultati che vorremmo. Viviamo una situazione none che non ci piace. Ci vuole pazienza e, dobbiamo continuare a lavorare per migliorare. Guidare la squadra in momenti come questi è una grande sfida per me”. SportFace.