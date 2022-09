Il mattone collassa e Pechino dorme Le difficoltà del Dragone

Leggi su formiche

(Di domenica 25 settembre 2022) Una crisi lenta, ma inesorabile. In Cina i bei tempi del Pil a due cifre sembrano andati da un pezzo. Colpa di un debito corporate sfuggito di mano, di un mercato immobiliare imploso e di un corto circuito bancario che in pochi avevano previsto. Gli esperti del Csis, il Centro per gli studi strategici e internazionali, hanno provato a capire che cosa stia succedendo in Cina. E perché la crisi in atto non è violenta, fulminea, ma formato slow motion. Non per questo meno preoccupante. “Non sorprende che la Cina stia ora affrontando diffusefinanziarie, con altre in arrivo man mano che i problemi del settore immobiliare emergono all’interno del sistema. Una bolla creditizia di proporzioni storiche che ha guidato la crescita della Cina nell’ultimo decennio sta esplodendo un poco alla volta e rallentando l’economia. I default su più asset class, insieme ai ...