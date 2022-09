Fall è il film di cui avrete sicuramente sentito parlare (e c'è un motivo) (Di domenica 25 settembre 2022) La pellicola popolarissima in America è arrivata anche da noi, anche se per ora solo grazie a spezzoni condivisi su TikTok. Ed è il delirio di vertigini che promette di essere Leggi su wired (Di domenica 25 settembre 2022) La pellicola popolarissima in America è arrivata anche da noi, anche se per ora solo grazie a spezzoni condivisi su TikTok. Ed è il delirio di vertigini che promette di essere

ItaliaStartUp_ : Fall è il film di cui avrete sicuramente sentito parlare (e c'è un motivo) - tortellinigay : sto guardando questo film dove due migliori amici fanno un patto per essere l’uno il plus one dell’altra a tutti i… - kinnporscheit : Il trailer era già di per se un film FREE FALL IN EUROPE #KinnPorscheWTinEurope - eleonorajdv1 : @advorelou Non ho capito, si sta parlando del film 'Fall'? - enontie : @lnclt_dulac Serie: Anne With An E in primis, forse anche Gilmore Girls perché mi è appena capitata su pinterest co… -