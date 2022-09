Elena Sofia Ricci | i retroscena dell’addio a Suor Angela svelati a ‘Da noi…a ruota libera’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 25 settembre 2022)è in splendida forma. Super ospite di Francesca Fialdini a ‘Daha fatto alcune importanti confessioni, in particolare ha svelato unsull’addio a: “Che Dio ci aiuti è la serie più longeva che ho fatto, non riuscivo a separarmi daperché l’ho tanto amata, porta il nome di mia nonna. Però c’è un momento in cui lascio la serie. Il mio personaggio non aveva più molto da dire e io ho bisogno di rinascere in altri panni”. Emozioni in diretta, poi, per l’attrice che si commuove davanti al video messaggio della sorella Elisa: “Conoscere mia sorella è stato un percorso molto difficile, lei è una grande coreografa, una danzatrice ...