Da noi a ruota libera | anticipazioni puntata 25 settembre | chi sono gli ospiti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 25 settembre 2022) Dopo il debutto della scorsa settimana, anche questa domenica tornerà Da noi a, il programma che vede alla conduzione Francesca Fialdini. E che ospiterà in studio tanti personaggi del mondo dello spettacolo, pronti a raccontarsi senza freni, tra carriera, successi, vita privata e momenti delicati. Come ogni domenica, si intrecceranno le storie di volti noti del cinema, della musica, dello spettacolo e quelle di persone comuni, chestate in grado di far girare la loro. E di farlo nel verso giusto. Elena Sofia Ricci a Da noi aTra gliElena Sofia Ricci, una delle attrici italiane più amate di sempre e protagonista di numerosi film e serie tv. L’attrice, tra l’altro, ora è impegnata a teatro come regista con lo spettacolo ...