Colmare il ritardo tecnologico con la Cina o diventarne succubi (Di domenica 25 settembre 2022) Arrivare prima, per non essere subordinati. Sembra essere questa la lezione impartita agli Stati Uniti dall’ultimo rapporto pubblicato dal think tank Special Competitive Studies Project (SCSP), in cui viene evidenziata una prospettiva sempre più chiara a tutti: senza progressi significativi nella tecnologia, la Cina potrà diventare una potenza tech talmente grande da escludere tutte le altre. Compresa l’America, che infatti cerca di ridurre quanto più possibile il divario con la storica rivale. In alternativa, il pegno da pagare sarebbe molto alto e si riverserebbe in tutti i settori, dall’economia fino alle forze militari. Lo ha scritto chiaro e tondo nel rapporto anche l’ex Ceo di Google, Eric Schmidt, presidente dell’SCSP. “Pechino mette in atto le sue minacce di tagliare le forniture statunitensi di terre rare – necessarie per le tecnologie energetiche, digitali e ... Leggi su formiche (Di domenica 25 settembre 2022) Arrivare prima, per non essere subordinati. Sembra essere questa la lezione impartita agli Stati Uniti dall’ultimo rapporto pubblicato dal think tank Special Competitive Studies Project (SCSP), in cui viene evidenziata una prospettiva sempre più chiara a tutti: senza progressi significativi nella tecnologia, lapotrà diventare una potenza tech talmente grande da escludere tutte le altre. Compresa l’America, che infatti cerca di ridurre quanto più possibile il divario con la storica rivale. In alternativa, il pegno da pagare sarebbe molto alto e si riverserebbe in tutti i settori, dall’economia fino alle forze militari. Lo ha scritto chiaro e tondo nel rapporto anche l’ex Ceo di Google, Eric Schmidt, presidente dell’SCSP. “Pechino mette in atto le sue minacce di tagliare le forniture statunitensi di terre rare – necessarie per le tecnologie energetiche, digitali e ...

