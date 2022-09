"Ce l'ho in testa": la frase di Salvini che fa impazzire "Repubblica" (Di domenica 25 settembre 2022) E finalmente, voto fu: Italia chiamata a rinnovare Camera e Senato, elezioni politiche. E anche oggi, domenica 25 settembre, teoricamente vige il silenzio elettorale, che anche alla vigilia è stato "bucato" in diverse occasioni sui social. Ma i leader, ai seggi, parlano. Interpellati dai cronisti, si lasciano sfuggire una battuta. Per esempio Giorgia Meloni, la quale per la ressa ha poi dovuto rinviare il suo voto a sera. Il giorno della sconfitta?, chiede un cronista quasi con fare provocatorio. E lei: "Non è oggi". Poi, sui social, un video. Ecco Pino Insegno che dice: "Signori, verrà il giorno della sconfitta". E subito dopo appare la leader di Fratelli d'Italia: "Ma non è questo il giorno, sapete cosa fare". Quindi Matteo Salvini. Sempre al seggio viene circondato dai giornalisti e si spende in una battuta: "Conto che la Lega sia una forza parlamentare sul ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 settembre 2022) E finalmente, voto fu: Italia chiamata a rinnovare Camera e Senato, elezioni politiche. E anche oggi, domenica 25 settembre, teoricamente vige il silenzio elettorale, che anche alla vigilia è stato "bucato" in diverse occasioni sui social. Ma i leader, ai seggi, parlano. Interpellati dai cronisti, si lasciano sfuggire una battuta. Per esempio Giorgia Meloni, la quale per la ressa ha poi dovuto rinviare il suo voto a sera. Il giorno della sconfitta?, chiede un cronista quasi con fare provocatorio. E lei: "Non è oggi". Poi, sui social, un video. Ecco Pino Insegno che dice: "Signori, verrà il giorno della sconfitta". E subito dopo appare la leader di Fratelli d'Italia: "Ma non è questo il giorno, sapete cosa fare". Quindi Matteo. Sempre al seggio viene circondato dai giornalisti e si spende in una battuta: "Conto che la Lega sia una forza parlamentare sul ...

