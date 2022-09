Barbara d’Urso citata al GF Vip: Pamela Prati reagisce in modo particolare (Di domenica 25 settembre 2022) Pamela Prati negli anni è stata ospite di Barbara d’Urso a Domenica Live diverse volte, tutti però ricordiamo la sua intervista che ha dato il via al Mark Caltagirone Gate. Durante quell’ospitata Pamela ha citato il compagno Mark e anche Sebastian e Rebecca, scatenando il gossip. Proprio di quell’episodio Barbara d’Urso ha parlato rivelando quello che è successo dietro le quinte. “Vi racconto un particolare. Quando è finita l’intervista con Pamela Prati, dietro le quinte, io stavo prendendo la scaletta per l’ospite successivo e avevo due minuti. Ad un certo punto è passata Pamela arrabbiatissima con me. Io le ho detto ‘Pamy, che succede, che ti ho fatto?’. Lei mi ha detto ‘Tu come ti sei permessa di ... Leggi su biccy (Di domenica 25 settembre 2022)negli anni è stata ospite dia Domenica Live diverse volte, tutti però ricordiamo la sua intervista che ha dato il via al Mark Caltagirone Gate. Durante quell’ospitataha citato il compagno Mark e anche Sebastian e Rebecca, scatenando il gossip. Proprio di quell’episodioha parlato rivelando quello che è successo dietro le quinte. “Vi racconto un. Quando è finita l’intervista con, dietro le quinte, io stavo prendendo la scaletta per l’ospite successivo e avevo due minuti. Ad un certo punto è passataarrabbiatissima con me. Io le ho detto ‘Pamy, che succede, che ti ho fatto?’. Lei mi ha detto ‘Tu come ti sei permessa di ...

