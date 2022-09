sportface2016 : #Austria, #Arnautovic nella storia: è il giocatore con più presenze - petrazzuolo : RT @napolimagazine: NATIONS LEAGUE - Austria-Croazia, le formazioni ufficiali: Arnautovic sfida Brozovic - susydigennaro : RT @napolimagazine: NATIONS LEAGUE - Austria-Croazia, le formazioni ufficiali: Arnautovic sfida Brozovic - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: NATIONS LEAGUE - Austria-Croazia, le formazioni ufficiali: Arnautovic sfida Brozovic - napolimagazine : NATIONS LEAGUE - Austria-Croazia, le formazioni ufficiali: Arnautovic sfida Brozovic -

Commenta per primo(4 - 4 - 2): Lindner; Trimmel, Posch, Danso, Alaba; Baumgartner, Seiwald, Schlager, Sabitzer;, Gregoritsch. Croazia (4 - 3 - 3): Lìvakovic; Stanisic, Lovren, Gvardiol, Barisic; ...Non è da escludere che le reti complessive, alla fine, siano meno di tre : nonostante un'on fire' in Serie A, l'ha segnato solo due gol nelle ultime quattro partite; i croati, al ...Le formazioni ufficiali di Austria-Croazia: Arnautovic in attacco per i padroni di casa, Brozovic a centrocampo per gli ospiti ...Austria-Croazia è una partita di Nations League ed è in programma domenica alle 20:45: diretta tv, formazioni e pronostici.