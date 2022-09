Antonia Gentry | i look da red carpet e quando esce “Ginny & Georgia 2”

Leggi su velvetmag

(Di domenica 25 settembre 2022)è conosciuta soprattutto dal pubblico di Netflix come co-protagonista di, la cui seconda stagione è attesa con interesse dai telespettatori internazionali. Intanto la giovane attrice sta cercando di farsi spazio anche sul red. Una delle serie TV più amate dal pubblico di Netflix negli ultimi anni è, drama famigliare che racconta del rapporto conflittuale tra mammae la figlia adolnte. Ad interpretarla è. Classe 1997, l’attrice ha coltivato sempre più la sua passione per il mondo della recitazione fino ad ottenere un primissimo ruolo in Dion. Il debutto, ...