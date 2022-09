DavideSerpe3 : @willy_signori Purtroppo, da estimatore di Adani, devo ammettere che l'uscita è stata infelice. Le analisi sono qua… - Roberto19387397 : @__grazy87 @leleadani Adani è prevenuto quindi non affidabile. L’altro è un deficiente ignorante. Però nello specif… - ZonaBianconeri : RT @L_u_c_a_2_1: stavolta mi trovo d'accordo col pensiero di #Adani alla bobo tv sulla #Juventus e su #Allegri ,uno dei pochi intelligenti… - L_u_c_a_2_1 : stavolta mi trovo d'accordo col pensiero di #Adani alla bobo tv sulla #Juventus e su #Allegri ,uno dei pochi intell… - imcinematografo : Chissà se alla #Bobotv stavolta confronteranno il monte ingaggi e le rose di #Inter e #Udinese… #UdineseInter #Cassano #Adani #Calcio -

La critica è una cosa, l'offesa un'altra. Non è un mistero cosa pensi Leledelle qualità di Allegri come allenatore ma se finora il confine non era mai stato superato,forse l'ex terzino, oggi opinionista Rai, è andato giù davvero pesante nell'esternare il suo ...Lelecontro Massimiliano Allegri , la 'saga' infinita continua. E si arricchisce di un nuovo,ancora più esilarante, capitolo. I due, come ben sappiamo, non si sono mai amati, mai ... Adani stavolta esagera su Allegri, le sue offese scatenano la bufera sul web Le bordate al tecnico bianconero dell'ex terzino, oggi opinionista Rai, stanno diventando sempre più pesanti, la replica dei tifosi ...Adani contro Allegri, la "saga" infinita tra i due si arricchisce di un nuovo capitolo. L'opinionista stavolta non si trattiene.