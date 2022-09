Weekend con piogge e temporali. Allerta gialla in 7 regioni del Centro-Nord (Di sabato 24 settembre 2022) AGI - Weekend all'insegna del maltempo su gran parte dell'Italia: le precipitazioni potranno essere anche molto intense al Centro-Nord e la Protezione civile ha diramato per oggi un'Allerta gialla su sette regioni, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana, Marche e Umbria. #Meteo: imminente forte perturbazione, nelle #Prossime #Ore alcune regioni rischiano grosso https://t.co/RMb87YGtUF — IL METEO.it (@ilmeteoit) September 24, 2022 Una profonda saccatura con minimo sulla penisola iberica determina "l'instaurarsi sull'Italia di intense correnti umide sud-occidentali in quota, che saranno causa di spiccata instabilità, con rovesci e temporali, anche di forte intensità, ad iniziare dalle regioni settentrionali e in ... Leggi su agi (Di sabato 24 settembre 2022) AGI -all'insegna del maltempo su gran parte dell'Italia: le precipitazioni potranno essere anche molto intense ale la Protezione civile ha diramato per oggi un'su sette, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana, Marche e Umbria. #Meteo: imminente forte perturbazione, nelle #Prossime #Ore alcunerischiano grosso https://t.co/RMb87YGtUF — IL METEO.it (@ilmeteoit) September 24, 2022 Una profonda saccatura con minimo sulla penisola iberica determina "l'instaurarsi sull'Italia di intense correnti umide sud-occidentali in quota, che saranno causa di spiccata instabilità, con rovesci e, anche di forte intensità, ad iniziare dallesettentrionali e in ...

