Viabilità Roma Regione Lazio del 24-09-2022 ore 19:30 (Di sabato 24 settembre 2022) Viabilità DEL 24 SETTEMBRE 2022 ORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A1 DIRAMAZIONE Roma SUD A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA TORRENOVA EIL RACCORDO; RACCORDO DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE APPIA E TUSCOLANA, RESTA INVARIATA INFINE LA SITUAZIONE SULLA PONTINA, DOVE PER LA PRESENZA DI CANTIERI CI SONO INCOLONNAMENTI TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; E STASERA AL CIRCO MASSIMO VA IN SCENA IL SECONDO CONCERTO DI RENATO ZERO; ATTIVE CHIUSURE AL TRANSITO VEICOLARE IN VIA DEI CERCHI E IN VIA DEL CIRCO MASSIMO CON DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS DI ZONA. POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLazioNE NELL'AREA CIRCOSTANTE DURANTE LE FASI DI ...

romamobilita : #viabilità #Roma, Traffico intenso in Via dei Sette Metri tra Via della Marinella di Marino e Via Anagnina - romamobilita : #viabilità #Roma, Traffico intenso in via Gregorio VII - romamobilita : #viabilità #Roma, Traffico intenso in viale dei Colli Portuensi - romamobilita : #viabilità #Roma, Traffico intenso in Via Massa di San Giuliano tra Via Polense e Via del Casalone - romamobilita : #viabilità #Roma, Traffico intenso in via Baldo degli Ubaldi -