«Un’alluvione come quella delle Marche succede ogni mille anni», il primo report della Protezione civile: strumenti in tilt in un’ora (Di sabato 24 settembre 2022) L’alluvione dello scorso 15 settembre nelle Marche è stato un evento talmente improvviso da travolgere gli strumenti di monitoraggio. Quanta pioggia sia davvero caduta in quella notte non sarebbe possibile saperlo dagli idrometri del sistema della Protezione civile, «danneggiati o spazzati via» dalla furia della acqua nel giro di un’ora, tra le 20.30 e le 21.30. Nel rapporto evento della Protezione civile, pubblicato sul sito della Regione Marche, si parla di un evento sostanzialmente eccezionale, «che ha una probabilità di accadimento una volta oltre 1.000 anni». I tecnici sostengono che sia stato superato ogni record di ... Leggi su open.online (Di sabato 24 settembre 2022) L’alluvione dello scorso 15 settembre nelleè stato un evento talmente improvviso da travolgere glidi monitoraggio. Quanta pioggia sia davvero caduta innotte non sarebbe possibile saperlo dagli idrometri del sistema, «danneggiati o spazzati via» dalla furiaacqua nel giro di, tra le 20.30 e le 21.30. Nel rapporto evento, pubblicato sul sitoRegione, si parla di un evento sostanzialmente eccezionale, «che ha una probabilità di accadimento una volta oltre 1.000». I tecnici sostengono che sia stato superatorecord di ...

TgLa7 : Drammatico il bilancio del #maltempo ieri nelle Marche. Colpita soprattutto la provincia di Ancona: fiumi esondati,… - Radio1Rai : ??#Radioanchio @AngeloBonelli1 #Alluvione #Marche: “Esprimo cordoglio per i fatti tragici accaduti. Il… - vxrtigini : RT @LaRobiErre: Come fai tu giornalista a chiedere “che ricordi hai di lui?” a un padre che ha perso un figlio undicenne nell’alluvione? C… - salidaparallela : RT @LaRobiErre: Come fai tu giornalista a chiedere “che ricordi hai di lui?” a un padre che ha perso un figlio undicenne nell’alluvione? C… - mvvnligvt : RT @LaRobiErre: Come fai tu giornalista a chiedere “che ricordi hai di lui?” a un padre che ha perso un figlio undicenne nell’alluvione? C… -