Ultime Notizie – Morta a 88 anni Louise Fletcher | Oscar per infermiera crudele nel ‘Nido del cuculo’

Morta a 88 anni Louise Fletcher, Oscar per infermiera crudele nel 'Nido del cuculo'

Addio a Louise Fletcher, la dolce attrice statunitense che vinse l'Oscar per l'interpretazione della spietata infermiera Mildred Ratched nel film 'Qualcuno volò sul nido del cuculo' (1975) diretto da Milos Forman con Jack Nicholson come protagonista principale. E' Morta all'età di 88 anni venerdì 23 settembre per cause naturali nella sua casa di Montdurausse, in Francia, come ha dichiarato il figlio Andrew Bick a "The Hollywood Reporter", precisando che la madre era sopravvissuta a due tumori al seno. Figlia udente di genitori sordi – ha pronunciato uno dei discorsi di accettazione più toccanti della storia degli Oscar – Louise Fletcher ha recitato anche il ruolo della psichiatra in 'L'esorcista II – L'eretico'

