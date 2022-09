Ucraina, i referendum isolano Putin ancora di più. Anche la Turchia ribadisce: «Illegittimi» (Di sabato 24 settembre 2022) La Turchia non riconoscerà i risultati del referendum che la Russia sta tenendo nelle zone dell’Ucraina sotto il suo controllo per annetterle. Nel secondo giorno di votazioni nelle autoproclamate repubbliche di Lugansk e di Donetsk, nel Donbass, e nelle regioni di Zaporizhzhia e di Kherson, Ankara ribadisce la propria distanza dall’iniziativa di Putin, allineandosi con la stragrande maggioranza della comunità internazionale che ha definito i referendum una «farsa». Putin sempre più isolato: la Turchia ribadisce la condanna dei referendum «La nostra posizione in merito è chiara, la Turchia non ritiene corretti i tentativi unilaterali di referendum», ha detto alla Cnn, il portavoce ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 24 settembre 2022) Lanon riconoscerà i risultati delche la Russia sta tenendo nelle zone dell’sotto il suo controllo per annetterle. Nel secondo giorno di votazioni nelle autoproclamate repubbliche di Lugansk e di Donetsk, nel Donbass, e nelle regioni di Zaporizhzhia e di Kherson, Ankarala propria distanza dall’iniziativa di, allineandosi con la stragrande maggioranza della comunità internazionale che ha definito iuna «farsa».sempre più isolato: lala condanna dei«La nostra posizione in merito è chiara, lanon ritiene corretti i tentativi unilaterali di», ha detto alla Cnn, il portavoce ...

