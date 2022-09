"Torneremo a girare in Vespa". Il saluto del papà a Mattia (Di sabato 24 settembre 2022) Il papà di Mattia ha affidato a Facebook uno struggente messaggio rivolto al suo bambino, il piccolo di 8 anni disperso durante l’alluvione nelle Marche e il cui corpo è stato ritrovato senza vita. Nella foto si vedono padre e figlio sorridenti sulla Vespa Leggi su ilgiornale (Di sabato 24 settembre 2022) Ildiha affidato a Facebook uno struggente messaggio rivolto al suo bambino, il piccolo di 8 anni disperso durante l’alluvione nelle Marche e il cui corpo è stato ritrovato senza vita. Nella foto si vedono padre e figlio sorridenti sulla

globalistIT : - santacaliri76 : RT @LiveSicilia: “Mattia saluta tutti, torneremo a girare in Vespa…” - vivereitalia : Barbara: Il papà del piccolo Mattia: 'Torneremo a girare in vespa e a tirar baci' - LiveSicilia : “Mattia saluta tutti, torneremo a girare in Vespa…” - viverefano : Barbara: Il papà del piccolo Mattia: 'Torneremo a girare in vespa e a tirar baci' -