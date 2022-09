Sonia Bruganelli, imprevisto ad alta quota: finisce dalla polizia (Di sabato 24 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Ore difficili per Sonia Bruganelli che si è ritrovata al centro di un imprevisto ad alta quota. L’opinionista è finita dalla polizia e ha condiviso con i suoi fan il momento. È sempre presente e attiva sui social, dove condivide tanti momenti della sua vita privata, oltre che professionali. L’imprenditrice, infatti, si è distinta in Leggi su youmovies (Di sabato 24 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Ore difficili perche si è ritrovata al centro di unad. L’opinionista è finitae ha condiviso con i suoi fan il momento. È sempre presente e attiva sui social, dove condivide tanti momenti della sua vita privata, oltre che professionali. L’imprenditrice, infatti, si è distinta in

trash_italiano : IL BLOCCO SUL PORRO DI SONIA BRUGANELLI. #GFVIP - NLutto : @teamsoleilsorge Quello fa parte del personaggio, voglio dire ha dato della cessa anche a Sonia Bruganelli e non è… - infoitcultura : Sonia Bruganelli in rosso al Grande Fratello Vip 7 - nico_lai93 : RT @MedInfinityIT: Che coppia ?? Sonia Bruganelli e Orietta Berti, le due nuove opinioniste di #GFVIP, sono prontissime e vi aspettano oggi… - macosanesaiii : Primo tweet di questa edizione Secondo me Sonia rimpiange la Volpe Litigavano, discutevano, ma si divertivano.. Co… -