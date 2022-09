Sonego, momento perfetto: elimina Hurkacz ed è in finale a Metz (Di sabato 24 settembre 2022) La settimana perfetta di Lorenzo Sonego continua. A Metz l'italiano approdato in semifinale senza perdere un set, manda al tappeto nel minimo dei parziali anche il Top 10 Hubert Hurkacz e raggiunge la ... Leggi su gazzetta (Di sabato 24 settembre 2022) La settimana perfetta di Lorenzocontinua. Al'italiano approdato in semisenza perdere un set, manda al tappeto nel minimo dei parziali anche il Top 10 Huberte raggiunge la ...

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Sonego, momento perfetto: elimina Hurkacz ed è in finale a #Metz - Deiana_Luca9 : RT @Gazzetta_it: #Sonego, momento perfetto: elimina Hurkacz ed è in finale a #Metz - Gazzetta_it : #Sonego, momento perfetto: elimina Hurkacz ed è in finale a #Metz - giovannipelazzo : Che grande Lorenzo #Sonego ?????? 7-6 (4) 6-4 a Hubert #Hurkacz ????, che non riesce a difendere il titolo ed esce dall… - MutantFairy0 : @GeneralSkywal11 @TennisTV @lorenzo_sonego @MoselleOpen Ha gridato perché non si aspettava una vittoria. Sta attrav… -