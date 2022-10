Siria: un conflitto senza soluzioni (Di sabato 24 settembre 2022) Il destino di milioni di Siriani nell’area di Idlib dipende, in qualche modo, dal risultato che l’attuale presidente turco Recep Tayyip Erdogan alle elezioni del 2023. Per milioni di rifugiati e sfollati interni fare ritorno al loro luogo di residenza è impensabile. Il conflitto Siriano ha una natura settaria, tribale e religioso. Gli sfollati interni affrontano regolarmente trattamenti discriminatori da parte delle comunità locali per l’accesso e l’uso della terra, le scarse risorse e la divisione degli aiuti umanitari. Tali liti sono conseguenze indirette del conflitto più ampio e sono solo aggravate da un ambiente instabile, nonché dall’ingerenza di attori stranieri come Stati Uniti, Russia, Iran e Turchia. “Ogni fazione sostenuta da uno o più partiti esterni intende prevalere sull’altra, mentre il popolo ... Leggi su api.follow (Di sabato 24 settembre 2022) Il destino di milioni dini nell’area di Idlib dipende, in qualche modo, dal risultato che l’attuale presidente turco Recep Tayyip Erdogan alle elezioni del 2023. Per milioni di rifugiati e sfollati interni fare ritorno al loro luogo di residenza è impensabile. Ilno ha una natura settaria, tribale e religioso. Gli sfollati interni affrontano regolarmente trattamenti discriminatori da parte delle comunità locali per l’accesso e l’uso della terra, le scarse risorse e la divisione degli aiuti umanitari. Tali liti sono conseguenze indirette delpiù ampio e sono solo aggravate da un ambiente instabile, nonché dall’ingerenza di attori stranieri come Stati Uniti, Russia, Iran e Turchia. “Ogni fazione sostenuta da uno o più partiti esterni intende prevalere sull’altra, mentre il popolo ...

