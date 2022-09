Papa: per l'ambiente non c'è più tempo. Interventi subito (Di sabato 24 settembre 2022) La situazione ambientale è così grave che non si può più aspettare il prossimo summit internazionale ma occorre agire subito ed occorre farlo ascoltando e dando voce ai giovani, a partire dalle scelte ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 24 settembre 2022) La situazione ambientale è così grave che non si può più aspettare il prossimo summit internazionale ma occorre agireed occorre farlo ascoltando e dando voce ai giovani, a partire dalle scelte ...

scottecs : Sono diventato papà. Di nuovo. Da qualche giorno è nato il mio secondo figlio. Di nuovo, mi prenderò tre mesi di p… - AGisotti : 'Non c'è ragione per la guerra. Papa Francesco, Giovanni XXIII e la visione necessaria sulla pace'. La mia riflessi… - vaticannews_it : Circa mille i giovani economisti provenienti da 120 Paesi arrivati ad #Assisi per partecipare a #EconomyofFrancesco… - daniele19921 : RT @MinaRompani: Papa arrivato ad Assisi per Economy of Francesco - Ulisse0672 : @stellainblack E per questo che siamo finiti. Dobbiamo aspettare il papa... -