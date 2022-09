Michelle Hunziker, incidente di percorso: arriva la brutta notizia per i fan (Di sabato 24 settembre 2022) Michelle Hunziker è finita sotto i riflettori per tutta l’estate, fin dall’annuncio del suo divorzio con Tomaso Trussardi. La showgirl si è subito buttata, infatti, tra le braccia di Giovanni Angiolini, salvo poi tornare sui suoi passi. Ma nel frattempo, arrivano per lei anche importanti novità dal punto di vista professionale. Ecco la drastica decisione … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 24 settembre 2022)è finita sotto i riflettori per tutta l’estate, fin dall’annuncio del suo divorzio con Tomaso Trussardi. La showgirl si è subito buttata, infatti, tra le braccia di Giovanni Angiolini, salvo poi tornare sui suoi passi. Ma nel frattempo,no per lei anche importanti novità dal punto di vista professionale. Ecco la drastica decisione … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

