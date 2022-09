L'ultimo match di Federer, tra lacrime ed emozioni (Di sabato 24 settembre 2022) AGI - Quanto mancherà a tutti quelli che amano il tennis quel signore che sorride con la racchetta in mano; e che più passano i giorni più somiglia al padre, seduto in tribuna al fianco di mamma Linette. Mancherà quel suo toccare la palla con una leggiadria di ispirazione divina; e mancherà quell'armonia dei movimenti che è ormai rimasta visibile solo nel servizio e nei colpi eseguiti con i piedi ben piantati per terra. che ha chiuso la prima giornata di Laver Cup e già è entrato in un'altra fase della sua vita. Come succede ai comuni mortali: c'è un punto, un momento, in cui la storia gira e non ci puoi fare nulla se non accettare quel momento. Alla 02 Arena di Londra prima dell'ultimo match della vita si è visto Roger abbracciare Severin Luthi, suo compagno di avventure tennistiche praticamente da sempre; lo si è visto aspettare il suo ... Leggi su agi (Di sabato 24 settembre 2022) AGI - Quanto mancherà a tutti quelli che amano il tennis quel signore che sorride con la racchetta in mano; e che più passano i giorni più somiglia al padre, seduto in tribuna al fianco di mamma Linette. Mancherà quel suo toccare la palla con una leggiadria di ispirazione divina; e mancherà quell'armonia dei movimenti che è ormai rimasta visibile solo nel servizio e nei colpi eseguiti con i piedi ben piantati per terra. che ha chiuso la prima giornata di Laver Cup e già è entrato in un'altra fase della sua vita. Come succede ai comuni mortali: c'è un punto, un momento, in cui la storia gira e non ci puoi fare nulla se non accettare quel momento. Alla 02 Arena di Londra prima dell'della vita si è visto Roger abbracciare Severin Luthi, suo compagno di avventure tennistiche praticamente da sempre; lo si è visto aspettare il suo ...

