Inter | Pandev | «La Champions e l’Europeo le gioie più grandi»

Le parole di Goran Pandev sui momenti migliori della sua carriera: «La Champions con l'Inter e la qualificazione dell'Europeo» Goran Pandev ha rilasciato un'Intervista al Secolo XIX in cui ha parlato dei momenti migliori della sua carriera. Di seguito le sue parole. «La Champions è il sogno di ogni calciatore e l'ho vinta con l'Inter. l'Europeo con la Macedonia era il sogno della mia gente, arrivarci con un mio gol è stato ancora più bello».

