In Inghilterra c'è un caso Maguire, lui si difende: «Scrivono storie su di me per fare clickbait»

Harry Maguire ha difeso la sua convocazione. Sì, perché in Inghilterra anche la sua convocazione è diventata un caso. Chiellini, nell'intervista rilasciata al Times qualche settimana fa, s'era detto dispiaciuto che il difensore ex Leicester fosse diventato un meme. Eppure la Nazionale di Southgate, di cui è un punto fermo, non vince da cinque partite. E il Manchester United, di cui è capitano, ha cominciato a vincere proprio quando l'ha tolto dal campo, oramai sei settimane fa. Lui non si scompone. Il Daily Mail riporta le sue dichiarazioni ai giornalisti: «Sto bene, mi sento in forma e pronto per giocare. Non so cosa sia stato detto sul mio stato di forma, non lo leggo. Davvero. Ho fatto una buona pre-season e ottime partite con la Nazionale questa estate. Ten Hag ha deciso di lasciarmi fuori per una partita e da allora la squadra ha ...

