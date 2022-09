(Di sabato 24 settembre 2022) "Ci preoccupa questodel. Ci preoccupa la paura del cambiamento. Mi preoccupa l'idea di vederlo sempre come una minaccia e non come una importante opportunità. Il nostro ...

glooit : Gravina, preoccupato da forte indebitamento sistema leggi su Gloo -

Agenzia ANSA

ha poi aggiunto che "il tema fondamentale è quello dei ricavi. Il problema esiste, esisterà, ci impegneremo per portare a casa i migliori risultati possibili. E poi il contenimento dei costi, ...Io mi sono rimesso alla decisione del Presidente Federale, che ha concesso al Teramo il titolo nel campionato di Promozione. Qualche Presidente di società,, mi ha chiamato e io ho ... Gravina, preoccupato da forte indebitamento sistema - Calcio "Ci preoccupa questo forte indebitamento del sistema. Ci preoccupa la paura del cambiamento. Mi preoccupa l'idea di vederlo sempre come una minaccia e non come una importante opportunità. (ANSA) ...Le parole del presidente della Figc Gabriele Gravina: "Preoccupati dall'indebitamento, il nostro calcio perde appeal continuamente" ...