Dybala | Scaloni | «Ho deciso di non rischiarlo»

(Di sabato 24 settembre 2022) Il tecnico dell’Argentina,su: «Non volevocon l’Honduras, ma contro la Giamaica sarà disponibile» L’Argentina ha battuto questa notte l’Honduras per 3-0. Tra i calciatori dell’albiceleste che non sono scesi in campo c’era anche Paulo. Di seguito le parole di, ct argentino, sulla decisione di non schierarlo. «Hodi non rischiare Paulo. Lui mi serve a un livello molto più alto e sarebbe un peccato. Penso che sarà disponibile per la prossima partita (contro la Giamaica, nella notte tra il 27 e 28 settembre, nda)». L'articolo proviene da Calcio News 24.

junews24com : Dybala assente in Argentina Honduras: il ct Scaloni spiega il motivo - - WiAnselmo : RT @Mediagol: Argentina, il CT Scaloni: “Dybala? Inutile rischiarlo. Ecco quando tornerà” - Mediagol : Argentina, il CT Scaloni: “Dybala? Inutile rischiarlo. Ecco quando tornerà” - CorSport : #Dybala, #Scaloni annuncia: 'Gioca Argentina-Giamaica' -

Commenta per primo Il ct dell'Argentina Lionelha spiegato perché nella sfida contro l'Honduras non si è visto in campo Paulo: 'Ho deciso di non rischiare Paulo . Mi serve a un livello molto più alto e sarebbe un peccato rischiarlo,...Commenta per primo Lionel, ct dell'Argentina, ha parlato di Pauloe delle sue condizioni: 'Ho deciso di non rischiare Paulo. Lui mi serve a un livello molto più alto e sarebbe un peccato rischiarlo. Penso che ...Al termine della gara di questa notte vinta 3-0, il ct dell'Argentina Lionel Scaloni ha spiegato perché nella sfida contro l'Honduras non è sceso in campo Paulo Dybala, attaccante della Roma: "Ho deci ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...