La Gazzetta dello Sport

Si è commosso pure lui, impossibile non farlo. Ha partecipato anche Nole a questa valle di lacrime che è stata l'ultima notte da tennista di Roger Federer. Qua a Londra Novakha continuato a essere l'eterno terzo incomodo nell'infinita battaglia, fatta di amicizia e rispetto, tra il Magnifico e Rafa Nadal: durante il match di doppio di Laver Cup era sempre dietro ...Nadal e, i suoi più acerrimi rivali, partner di rivalità passate alla storia dello sport, oggi compagni di squadra, al suo fianco per l'ultima volta. Loè finito. Federer da oggi sarà '... Djokovic show, canta "Pioli is on fire" e poi si commuove per l'addio di Federer The band is back together to help send off the 41-year-old Friday night in London, and the Laver Cup co-founder couldn't think of a more "perfect" scenario.Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic and Andy Murray training together - and with anecdotes in the area.