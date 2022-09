Conte | Letta | Meloni e Conte | come hanno chiuso la campagna i leader

LaStampa : Le parole di Conte sono un caso: “Mosca si muove in una logica che va afferrata, si parla di minoranze russe”. Lett… - BelpietroTweet : Letta archivia Conte, titolano i giornali commentando le ultime parole del segretario Pd. «Hanno deciso di fare cad… - fattoquotidiano : Conte-Letta, sfida a distanza per combattere la destra - GermanaGea : RT @Axen0s: I bersaniani, questa singolare specie vivente che voleva fare l'accordo con i 5 pippe ma i 5 pippe li hanno mandati affanculo e… - robymark1 : RT @michele_geraci: Come si concilia l’idea di una #UE democratica (che significa potere al popolo) con queste frasi che invece suggeriscon… -

la Repubblica

Elezioni 25 settembre 2022: le notizie in diretta - Il dossier La chiusura della campagna elettorale: Meloni -- Renzi e Calenda -Le polemiche: Von der Leyen sul voto in Italia e ...- ha aggiunto - ha un'ossessione autentica per me, un risentimento personale nei miei ... Giuli, la frase che gela lo studio Conè guerra aperta, anche in tribunale. 'La frase diè ... Letta archivia Conte “Mai più insieme” Ma Orlando si smarca Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Quello dem è un palco che sembra il Politburo del Pcus. Messi insieme al Terzo Polo avrebbero potuto fare paura al centrodestra, ma divisi non la fanno ...