Ciro Grillo a processo per stupro, la madre lo difende. Non ho sentito nulla, le ragazze non hanno urlato, dice (Di sabato 24 settembre 2022) Il figlio di Beppe Grillo, Ciro, a processo con l'accusa di abusi sessuali. La madre ha testimoniato di non aver udito urla o rumori strani nella villa quella notte. La madre di Ciro Grillo – il figlio del Co-fondatore del Movimento Cinque Stelle a processo per stupro – ha ribadito davanti ai giudici di non L'articolo proviene da Leggilo.org.

