Boxe, Michael Magnesi sfida Cacace per il Mondiale IBO: Lone Wolf contro Apache per difendere la corona (Di sabato 24 settembre 2022) Lone Wolf vs Apache. Sembrerebbe il titolo di un film in salsa western e invece si può riassumere con questi appellattivi il confronto tra Michael Magnesi e Anthony Cacace, in programma questa sera (attorno alle ore 22.00/22.30 circa) all’AO di Manchester (Gran Bretagna). Il Campione del Mondo IBO dei pesi superpiuma sarà chiamato a fronteggiare l’insidioso irlandese con un unico obiettivo: vincere in maniera schiacciante e meritarsi finalmente la possibilità di combattere per il titolo iridato di una sigla più prestigiosa. Il romano detiene questa corona da ormai due anni: il 27 novembre 2020 la fece sua battendo Patrick Kinigamazi e poi si è confermato padrone regolando Khanyile Bulana, Eugene Lagos e Dennis Contreras (lo scorso 9 aprile). Nel secondo match ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022)vs. Sembrerebbe il titolo di un film in salsa western e invece si può riassumere con questi appellattivi il confronto trae Anthony, in programma questa sera (attorno alle ore 22.00/22.30 circa) all’AO di Manchester (Gran Bretagna). Il Campione del Mondo IBO dei pesi superpiuma sarà chiamato a fronteggiare l’insidioso irlandese con un unico obiettivo: vincere in maniera schiacciante e meritarsi finalmente la possibilità di combattere per il titolo iridato di una sigla più prestigiosa. Il romano detiene questada ormai due anni: il 27 novembre 2020 la fece sua battendo Patrick Kinigamazi e poi si è confermato padrone regolando Khanyile Bulana, Eugene Lagos e Dennis Contreras (lo scorso 9 aprile). Nel secondo match ...

