Atp Metz 2022, Sonego da brividi: batte Hurkacz in due set e trova la prima finale dell’anno (Di sabato 24 settembre 2022) E’ un Lorenzo Sonego da paura quello che al torneo Atp di Metz 2022 spazza via Hubert Hurkacz in due set col punteggio di 7-6(5) 6-4 e approda in finale per la prima volta nel 2022 dopo un anno francamente deludente. Nella sua seconda semifinale stagionale, affronta con gran maturità un avversario più quotato, un top-10, riuscendo a batterlo (per la quarta volta in sei partite) nemmeno senza troppo sforzarsi, anche in virtù di una prestazione sottotono del polacco. Ottimo avvio per Lorenzo, che tiene la battuta a zero, qualche difficoltà in più in avvio per Hurkacz il cui servizio carbura alla distanza. Ma non ci sono mai palle break concesse dall’uno o dall’altro, e si lotta in ogni gioco tra grandi punti, con un ... Leggi su sportface (Di sabato 24 settembre 2022) E’ un Lorenzoda paura quello che al torneo Atp dispazza via Hubertin due set col punteggio di 7-6(5) 6-4 e approda inper lavolta neldopo un anno francamente deludente. Nella sua seconda semistagionale, affronta con gran maturità un avversario più quotato, un top-10, riuscendo arlo (per la quarta volta in sei partite) nemmeno senza troppo sforzarsi, anche in virtù di una prestazione sottotono del polacco. Ottimo avvio per Lorenzo, che tiene la battuta a zero, qualche difficoltà in più in avvio peril cui servizio carbura alla distanza. Ma non ci sono mai palle break concesse dall’uno o dall’altro, e si lotta in ogni gioco tra grandi punti, con un ...

FiorinoLuca : Lorenzo #Sonego supera Hubert Hurkacz e vola in finale a Metz riscattando una stagione complicata. Per l'azzurro si… - sportface2016 : #MoselleOpen, show di #Sonego: batte #Hurkacz in due set e vola in finale - TuttocalcioS : GRANDIOSOOOO, CHIEDETEGLI SCUSA!!! Lorenzo #Sonego ???? domina Hubert Hurkacz ???? e vola in finale nell'ATP 250 di Met… - Kandinsky56 : RT @FiorinoLuca: Lorenzo #Sonego supera Hubert Hurkacz e vola in finale a Metz riscattando una stagione complicata. Per l'azzurro si tratta… - Ale_Fab17 : Che settimana per Sonego. Vince anche contro Hurcacz ed in finale nell’ATP 250 di Metz. ???? -