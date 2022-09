Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2022 ore 11:30 (Di venerdì 23 settembre 2022) Viabilità DEL 21 SETTEMBRE 2022 ORE 20:20 MARCO CILUFFO UN SALUTO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE IN PARTE RIPRISTINATA SUL RACCORDO ANULARE AD ECCEZIONE DI CODE A TRATTI PER TRAFFICO IN ESTERNA TRA LAURENTINA E SVINCOLO APPIA CODE IN DIMINUZIONE SULLA CASSIA VEIENTANA DAL RACCORDO VERSO VITERBO E SULL APONTINA ALTEZZA SPINACETO VERSO SUD ALTRE CODE SEGNALATE DA VIA DI MEZZOCAMMINO SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO E SULLA VIA OSTIENSE TUTTO VERSO OSTIA IN USCITA DALLA CAPITALE SI RALLENTA SULLA CASSIA ALTEZZA LA GIUSTINIANA E SULLA FLAMINIA DA VIA DI GROTTAROSSA INFINE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA FERROVIA METRomaRE SONO RIPRESI I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 23 settembre 2022)DEL 21 SETTEMBREORE 20:20 MARCO CILUFFO UN SALUTO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLACIRCONE IN PARTE RIPRISTINATA SUL RACCORDO ANULARE AD ECCEZIONE DI CODE A TRATTI PER TRAFFICO IN ESTERNA TRA LAURENTINA E SVINCOLO APPIA CODE IN DIMINUZIONE SULLA CASSIA VEIENTANA DAL RACCORDO VERSO VITERBO E SULL APONTINA ALTEZZA SPINACETO VERSO SUD ALTRE CODE SEGNALATE DA VIA DI MEZZOCAMMINO SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO E SULLA VIA OSTIENSE TUTTO VERSO OSTIA IN USCITA DALLA CAPITALE SI RALLENTA SULLA CASSIA ALTEZZA LA GIUSTINIANA E SULLA FLAMINIA DA VIA DI GROTTAROSSA INFINE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA FERROVIA METRE SONO RIPRESI I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, ...

romamobilita : #Roma #viabilità #Atac Aggiornamento manifestazione piazza della Repubblica-via dei Fori Imperiali - linee tram 5-1… - romamobilita : #Roma #viabilità #Atac Per consentire lavori di potatura in via del Parco del Celio, la linea 3NAV, direzione piazz… - romamobilita : #Roma #viabilità #Atac Manifestazione piazza delle Repubblica - via dei Fori Imperiali - chiusa via dei Fori Imperi… - romamobilita : #Roma #viabilità #Atac Terminati i lavori in via del Tintoretto, la linea bus 716 riprende il normale percorso. - romamobilita : #Roma #viabilità #RomaTpl Linea bus 051, fine dei rallentamenti. -

Viabilità Roma Regione Lazio del 23 - 09 - 2022 ore 09:45 VIABILITÀ DEL 21 SETTEMBRE 2022 ORE 20:20 MARCO CILUFFO UN SALUTO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO CIRCOLAZIONE IN PARTE RIPRISTINATA SUL RACCORDO ANULARE AD ... Forlì. Ronco Lido tutto nuovo e lavori al Pala Galassi Infine, probabilmente sarà modificata anche la viabilità. Si pensa a un ingresso e un'uscita sulla Bidentina, anziché su viale Roma come è ora". Questa è la proposta di massima che il Comune fa, in ... RomaDailyNews DEL 21 SETTEMBRE 2022 ORE 20:20 MARCO CILUFFO UN SALUTO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO CIRCOLAZIONE IN PARTE RIPRISTINATA SUL RACCORDO ANULARE AD ...Infine, probabilmente sarà modificata anche la. Si pensa a un ingresso e un'uscita sulla Bidentina, anziché su vialecome è ora". Questa è la proposta di massima che il Comune fa, in ... Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2022 ore 08:45 - RomaDailyNews