Traffico Roma del 23-09-2022 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 23 settembre 2022) Luceverdeancora ben trovati in studio Donatella Russo stasera più intenso ilin centro al Circo Massimo per il concerto di Renato Zero già chiuse le vie le strade più vicine all’Arena è a Piazza del Popolo in svolgimento un manifestazioni in vista delle elezioni politiche numerose le strade con difficoltà di circolazione dal Muro Torto dai tratti del Lungotevere alle vie del colore di Porta Maggiore trafficato il raccordo anulare nella zona Nord in carreggiata interna Ci sono code tra casse ABS Salaria Poi tra Bufalotta e Tiburtina nella zona sud del raccordo invece carreggiata esterna code a tratti dallaFiumicino fino a via Anagnina per un veicolo in panne sulla tratto Urbano della A24 code a tratti Verso il raccordo dalla tangenziale a Viale Togliatti in direzione opposta verso il centro code per ...