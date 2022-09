“Se vuole fare i suoi comizi, Fazio se li paghi da solo”, Salvini torna a parlare dell’abolizione del canone Rai | VIDEO (Di venerdì 23 settembre 2022) Quando Matteo Salvini parla del canone Rai, il suo mirino è puntato sempre contro Fabio Fazio. Parla di libertà di espressione del pensiero, ma non cita mai il fatto che a dirigere il Tg2 ci sia un giornalista – come Gennaro Sangiuliano – che partecipa, presenzia e presenta convention di Fratelli d’Italia. E così anche giovedì sera, dal palco di piazza del Popolo dove è andato in scena l’ultimo comizio capitolino del centrodestra unito, il leader della Lega non ha fatto mancare il suo attacco al conduttore di “Che Tempo che fa”. Salvini contro Fazio: “No al canone, paghi lui per i suoi comizi” La promessa elettorale di cancellare il canone annuo da versare alla televisione pubblica (ora suddiviso in ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Quando Matteoparla delRai, il suo mirino è puntato sempre contro Fabio. Parla di libertà di espressione del pensiero, ma non cita mai il fatto che a dirigere il Tg2 ci sia un giornalista – come Gennaro Sangiuliano – che partecipa, presenzia e presenta convention di Fratelli d’Italia. E così anche giovedì sera, dal palco di piazza del Popolo dove è andato in scena l’ultimoo capitolino del centrodestra unito, il leader della Lega non ha fatto mancare il suo attacco al conduttore di “Che Tempo che fa”.contro: “No allui per i” La promessa elettorale di cancellare ilannuo da versare alla televisione pubblica (ora suddiviso in ...

