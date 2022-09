Roma, un casco di banane per distinguere la droga: sequestrati 11 kili di hashish (Di venerdì 23 settembre 2022) Avevano disegnato su ogni singolo panetto di “fumo” un casco di banane così da distinguere i panetti di hashish. È durato poco il piano di te vent’enni, arrestati in fragranza di reato per detenzione di spaccio di stupefacenti. Le operazioni sono state effettuate nel quartiere di Primavalle dalla Polizia di Stato nell’ambito dell’ultima operazione antidroga. Le indagini della Polizia: trovati 3 kili di hashish L’indagine è scaturita da un controllo degli agenti del XIV Distretto Primavalle ad un ragazzo seduto in un’auto parcheggiata in zona Torrevecchia. L’odore acre e inconfondibile dell’hashish, nettamente percepito dai poliziotti, ha convinto gli stessi ad approfondire gli accertamenti. In un borsone, parzialmente nascosto sotto ai sedili, c’erano ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 23 settembre 2022) Avevano disegnato su ogni singolo panetto di “fumo” undicosì dai panetti di. È durato poco il piano di te vent’enni, arrestati in fragranza di reato per detenzione di spaccio di stupefacenti. Le operazioni sono state effettuate nel quartiere di Primavalle dalla Polizia di Stato nell’ambito dell’ultima operazione anti. Le indagini della Polizia: trovati 3diL’indagine è scaturita da un controllo degli agenti del XIV Distretto Primavalle ad un ragazzo seduto in un’auto parcheggiata in zona Torrevecchia. L’odore acre e inconfondibile dell’, nettamente percepito dai poliziotti, ha convinto gli stessi ad approfondire gli accertamenti. In un borsone, parzialmente nascosto sotto ai sedili, c’erano ...

manolo_loop : @PDeperity @DinamoPress @GiansandroMerli @Esc_Atelier @MILinMOV @radiosonar_net @zeropregi @global_project… - Longleg46974718 : @JorioAntonio Non vedo bene il modello, ma ora ci sono delle 'bici' a pedalata assistita che sono come motorini. Ni… - narvalo1959 : RT @LucaZane10: @diceNiNi Mah… Se non ti piace la cintura quando guidi, non metterla. Se non ti piace il casco in moto. Non metterlo. Se n… - LucaZane10 : @diceNiNi Mah… Se non ti piace la cintura quando guidi, non metterla. Se non ti piace il casco in moto. Non metter… -