Parla Chiaraluce: “Con Italexit daremo battaglia a rincari, razionamenti e green pass” (Video) (Di venerdì 23 settembre 2022) Roma, 23 set — Carlotta Chiaraluce è ottimista sul risultato di Italexit alle elezioni politiche di domenica prossima. «Il 3% è assolutamente alla nostra portata» fa sapere la candidata a margine del comizio di chiusura campagna avuto luogo ieri pomeriggio a Roma in Piazza Campo de’ Fiori. «Italexit è l’unica e ultima possibilità che abbiamo di mandare in Parlamento donne e uomini liberi, abituati a lottare nelle piazze per i diritti degli italiani». Chiaraluce si rivolge agli astensionisti e agli indecisi: «Non votare equivale a fare il gioco del sistema: dateci fiducia e vi dimostreremo che una politica differente è possibile». Chiaraluce: Italexit unico partito dalla parte degli italiani Con questo inverno alle porte che si prefigura come particolarmente duro, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 23 settembre 2022) Roma, 23 set — Carlottaè ottimista sul risultato dialle elezioni politiche di domenica prossima. «Il 3% è assolutamente alla nostra portata» fa sapere la candidata a margine del comizio di chiusura campagna avuto luogo ieri pomeriggio a Roma in Piazza Campo de’ Fiori. «è l’unica e ultima possibilità che abbiamo di mandare inmento donne e uomini liberi, abituati a lottare nelle piazze per i diritti degli italiani».si rivolge agli astensionisti e agli indecisi: «Non votare equivale a fare il gioco del sistema: dateci fiducia e vi dimostreremo che una politica differente è possibile».unico partito dalla parte degli italiani Con questo inverno alle porte che si prefigura come particolarmente duro, ...

Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: Intervista a @chiaralucetw #Italexit: 'Non votare equivale a fare il gioco del sistema: dateci fiducia e vi dimostreremo ch… - IlPrimatoN : Intervista a @chiaralucetw #Italexit: 'Non votare equivale a fare il gioco del sistema: dateci fiducia e vi dimostr… - AndreaSALIERI6 : RT @Secchicandi2: Carlotta Chiaraluce di Italexit parla come la Taverna, però con le adenoidi ingrossate #Byoblu1984 - Secchicandi2 : Carlotta Chiaraluce di Italexit parla come la Taverna, però con le adenoidi ingrossate #Byoblu1984 -